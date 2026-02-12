6,3 Millionen Euro sollen das Wernigeröder Gymnasium verändern – und sogar einen Standort überflüssig machen. Warum die Stadt darin eine große Chance sieht.

Die ehemalige Wilhelm-Raabe-Schule am Heltauer Platz ist einer von noch drei Standorten des Gymnasiums Wernigerode.

Wernigerode. - Mit 6,3 Millionen Euro aus dem Sondervermögen Infrastruktur will der Landkreis Harz das Haus am Heltauer Platz des Gymnasiums Wernigerode auf Vordermann bringen. Danach soll aber der Hauptstandort der Schule an der Westernstraße geschlossen werden. Die Verwaltung der Fachwerkstadt sieht darin eine „Riesenchance“.