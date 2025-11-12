Die Sanierung der Sanitäranlagen im Dorfgemeinschaftshaus kommt gut voran. Mehr als die Hälfte der Arbeiten sind bereits abgeschlossen. Eine Feier für 2025 muss jedoch wegen des Bauvorhabens ausfallen. Es soll aber eine Ersatzveranstaltung geben.

Große Schritte bei Sanierung in Oberharzer Dorfgemeinschaftshaus: Beliebte Feier fällt aber aus

Trautenstein. - Das Dorfgemeinschaftshaus in Trautenstein ist aktuell Baustelle - zumindest teilweise. Die sanitären Anlagen in dem großen Gebäude werden derzeit saniert. Und dazu kann der Verein „Unser Trautenstein“, der das Projekt ins Rollen gebracht hat, nun gute Neuigkeiten verkünden. Jedoch muss eine beliebte Feier 2025 ausfallen.