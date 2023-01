Im Landkreis Harz ist in der Nacht zu Montag großflächig der Strom ausgefallen. Halberstadt, Blankenburg, Teile von Wernigerode und mehrere Gemeinden waren ohne Strom - und noch immer gibt es Probleme.

Halberstadt - Nach einem großflächigen Stromausfall in der Nacht auf Montag im Landkreis Harz ist die Störung noch nicht komplett behoben worden. In Halberstadt komme es punktuell weiter zu Stromausfällen, sagte ein Sprecher des Landkreises Harz der Deutschen Presse-Agentur am Montag. Die Störung solle laut dem Netzbetreiber im Laufe des Tages behoben werden, sagte er.

Im Landkreis Harz war der Strom großflächig ausgefallen. In der Nacht zu Montag seien für mehrere Stunden die Städte Halberstadt, Blankenburg, Teile von Wernigerode und mehrere Gemeinden ohne Strom gewesen, teilte der Kreisbrandmeister des Landkreises Harz mit. Zehntausende Haushalte waren betroffen.

Netzbetreiber: Eisregen schuld am Mega-Stromausfall im Harz

Ursache war laut dem Netzbetreiber Avacon Eisregen und damit verbundene Beschädigungen im Stromnetz. Eine Leitung soll gerissen sein. Laut Avacon seien mehrere Einsatzteams unterwegs gewesen, um die Versorgung wieder herzustellen. „Die ersten Kunden konnten bereits nach einer Stunde wieder versorgt werden“, hieß es. Seit 2.00 Uhr seien alle Kunden komplett wieder versorgt. Der MDR berichtete jedoch, dass es am Vormittag auch in Blankenburg erneut zu einem Stromausfall kam.