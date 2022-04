Grundschüler in Benneckenstein sollen künftig beim Bauern lernen

Benneckenstein - Die Grundschule in Benneckenstein soll durch neue Angebote attraktiver werden. Wie das gehen könne, hat Susann Thielecke (CDU) in der jüngsten Sitzung des Sozialausschusses skizziert. Die Vorsitzende des Gremiums hat selbst mehrere Projekte mit angeschoben, die dafür sorgen sollen, dass sich künftig mehr Eltern und Kinder für die Beschulung in dem Oberharz-Ortsteil und nicht in den Nachbarorten Braunlage oder Hohegeiß entscheiden.