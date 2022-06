Grundstein für neue Kita in Benneckenstein gelegt

Lange geplant und nun in vollem Gang: Die Bauarbeiten für die neue Kita in Benneckenstein nehmen Fahrt auf.

Der wichtigste Augenblick: Holger Thiele zitiert Worte von Goethe. Nick Müller führt die obligatorischen Hammerschläge aus und Lian Röhse versenkt die Kapsel, die diverse Zeit- und Baudokumente enthält, in der vorbereiteten Grundmauer. Das dritte Kind im Bunde ist Joyce Studte.

Benneckenstein - Auf diesen Moment haben sich die Mädchen und Jungen der Kindertagesstätte Benneckenstein gut vorbereitet. „Wer will fleißige Handwerker sehn, der muss zu uns nach Benneckenstein gehn“: Für die Gäste auf der Baustelle sangen sie ihre eigene Version des bekannten Liedes. Auf dem Gelände in der Nähe von Grundschule und Turnhalle wird derzeit der Neubau der Benneckensteiner Kita errichtet. Am Mittwoch wurde im Beisein zahlreicher Gäste der Grundstein gelegt.