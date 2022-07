Grundsteuerreform: Diese Tipps hat Haus & Grund Harz für Immobilieneigentümer

Blick vom Hermann-Löns-Denkmal über das untere Hasserode. Die Grundsteuerreform betrifft allein in Wernigerode rund 12.000 Grundstückseigentümer.

Landkreis Harz - Diese Post vom Finanzamt Quedlinburg hat für viele Fragezeichen bei Grundstückseigentümern im Harz gesorgt – allein 11.741 davon in Halberstadt und 12.104 in Wernigerode. Insgesamt verschickte die Behörde mehr als 112.000 Infoschreiben zur Grundsteuerreform in ihrem Zuständigkeitsbereich, heißt es aus Sachsen-Anhalts Finanzministerium auf Volksstimme-Anfrage.