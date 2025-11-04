weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Deutscher Alpenverein Wernigerode Grünes Abenteuer am Brocken: Berghütte in Schierke wird zum nachhaltigen Basislager

Die Berghütte der Sektion Wernigerode des Deutschen Alpenvereins ist Baustelle. Wie das „Basislager Brocken“ bald energieautark funktionieren soll und was Übernachtungsgäste beachten müssen.

Von Holger Manigk 04.11.2025, 18:15
Das „Basislager Brocken“ ist eine Hütte am Rande Schierkes mit Platz für bis zu 25 Übernachtungsgäste.
Schierke. - Bis zu 1.000 Übernachtungsgäste begrüßt die Sektion Wernigerode des Deutschen Alpenvereins (DAV) jährlich in ihrem „Basislager Brocken“. Nun soll die urige Berghütte an der Kalten Bode in Schierke autark werden, was die Energieversorgung angeht.