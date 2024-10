Erstmalig wird im Wildpark Christianental in Wernigerode Halloween gefeiert. Was die Besucher erwartet und welche Tiere sie mit etwas Glück erleben können.

Grusel-Spaß für die ganze Familie in Wernigeröder Wildpark Christianental

Die Meerschweinchen im Wildpark Christianental in Wernigerode stimmen sich schon auf Halloween am 31. Oktober ein.

Wernigerode. - Viele Harzer werden an Halloween in diesem Jahr an Türen klingeln und brav den Spruch „Süßes, sonst gibt's Saueres“ aufsagen. Alle, die darauf keine Lust haben, können den Wildpark Christianental besuchen. Die Mitarbeiter laden Jung und Alt zu einem besonderen Grusel-Erlebnis ein.