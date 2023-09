Die Premiere von „BuchKidsHarz“, dem ersten Kinderbuchfestival der Region, ist am Wochenende in der Ilsenburger Harzlandhalle über die Bühne gegangen.

Guter Zuspruch für erste Kinderbuch-Messe in Ilsenburg

Ilsenburg - Fantasiewesen, Tiere, Hexen, Elfen und so einiges mehr sind die Hauptdarsteller neuzeitlicher Kinderbücher. Und ebenso vielfältig wie die Protagonisten der Bücher sind auch die Autorinnen und Autoren. 26 von ihnen waren am Wochenende in der Ilsenburger Harzlandhalle zu Gast. Sie kommen aus unterschiedlichen Berufen, haben selbst Kinder – und sie eint der Wille, ihre Ideen mit den Kindern zu teilen.