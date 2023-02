Nach einer Häufung von Hackerangriffen haben die Verantwortlichen der Hochschule Harz in Wernigerode und Halberstadt die Notbremse gezogen und ihre Datensysteme vorsorglich heruntergefahren. Wie groß ist der Schaden und worauf müssen sich Studenten und Mitarbeiter einstellen?

Hacker schleichen sich mit Vorliebe auch in IT-Systeme von Universitäten und Hochschulen. Jetzt wurde die Hochschule Harz attackiert. Die Verantwortlichen haben das Netz vorsorglich runtergefahren – ob und welcher Schaden entstanden ist, steht noch nicht fest.

Wernigerode/Halberstadt - Cyberangriffe auf die IT-Systeme von Hochschulen und Universitäten: Für Janet Anders ist das nichts Neues. „Hackerangriffe sind längst Alltag. Das Thema ist allgegenwärtig, weil bereits zig Bildungseinrichtungen davon betroffen waren oder sind“, so die Sprecherin der Hochschule Harz am Mittwoch (01.02.2023). Nunmehr habe es auch die in Halberstadt und Wernigerode beheimatete Hochschule getroffen.