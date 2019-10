Die Polizei hat am Montag in Wernigerode einen 32-Jährigen festgenommen. Der Harzer wurde mit Messern bewaffnet beim Diebstahl von Elektrogeräten erwischt. Symbolfoto: Tim Reckmann / pixelio.de

Im E-Center in Wernigerode hat die Polizei einen Intensivtäter erwischt. Gegen den 32-Järhrigen aus Hasselfelde stand ein Haftbefehl aus.

Wernigerode (mg) l Ein bewaffneter Dieb ist am Montag im E-Center an der Halberstädter Straße in Wernigerode festgenommen worden. Der 32-jährige polizeilich bekannte Intensivtäter hatte Messer dabei und wurde ertappt, als er gegen 13.30 Uhr mehrere Elektroartikel stehlen wollte. Gegen den Hasselfelder habe ein Haftbefehl ausgestanden, berichtet Polizeisprecher Michael Fricke am Montagabend auf Volksstimme-Anfrage.

Der Mann in Begleitung eines Mittäters habe unter Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden und sei ohne Fahrerlaubnis unterwegs gewesen. In seinem Auto entdeckten die Beamten weiteres Diebesgut, dessen Herkunft noch geklärt werden soll. Die vorläufige Festnahme fand in Absprache mit Staatsanwalt und Richter statt. Am heutigen Dienstag soll der 32-Jährige dem Haftrichter vorgeführt werden.