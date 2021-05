Hängebrücke, Baumannshöhle und Fahrzeugmuseum öffnen wieder

Benneckenstein/Rübeland - Katrin Schröder

Es geht wieder los: In der Stadt Oberharz am Brocken dürfen – wie im gesamten Landkreis – eine Reihe von Freizeiteinrichtungen erneut für Besucher öffnen. Dazu zählt zum Beispiel die Hängebrücke Titan RT an der Rappbodetalsperre bei Rübeland. Ab dem heutigen Sonnabend kann das Bauwerk unter Auflagen und im Einbahnstraßensystem in der Zeit von 9 bis 18 Uhr begangen werden, sagt Maik Berke von der Firma Harzdrenalin, die die Brücke betreibt. Für den Besuch gelten die allgemeinen Hygieneregeln, nötig sind ein Nachweis über Impfung oder Genesung oder ein negativer Corona-Test. Die Megazipline, eine weitere Attraktion von Harzdrenalin an der Talsperre, bleibt weiterhin geschlossen.

Gäste können ab dem heutigen Sonnabend ebenfalls wieder das Ostdeutsche Fahrzeugmuseum in Benneckenstein besuchen. Am heutigen Sonnabend sowie am Sonntag, 30. Mai, und Montag, 31. Mai, sind das Haus und das Außengelände jeweils von 10 bis 16 Uhr geöffnet, wie Betreiber Mario Tänzer mitteilt. Ein Corona-Test oder eine Terminreservierung sind nicht nötig, es gelten aber auch hier die bekannten Hygieneregeln. Am Sonnabend können Besucher zudem auf den museumseigenen Panzern mitfahren.

Weiterhin können Besucher in Rübeland wieder Höhlenflair erleben. Ab heute öffnet die Baumannshöhle ihre Pforten. „Die Besuchszeiten sind vorerst auf sonnabends und sonntags von 10 bis 17 Uhr und dienstags bis freitags von 10 bis 15 Uhr festgelegt“, erläutert Betriebsleiter und Marketingchef Markus Mende in einer Pressemitteilung. Bei großem Zulauf und in den bevorstehenden Ferien sei eine zeitliche Ausdehnung denkbar.

Terminbuchungen und Testnachweise seien für den Besuch nicht erforderlich. Besucher ab dem sechsten Lebensjahr müssten aber einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz tragen und zur Kontaktverfolgung ihre Daten angeben. Die Betriebsleiter Thomas Schult und Markus Mende empfehlen aber weiterhin die Vorab-Buchung via Online-Ticket. Dadurch würden Wartezeiten und Menschenansammlungen im Eingangsbereich minimiert, die Gästedaten könnten bei der Online-Buchung hinterlegt werden.