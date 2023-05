Die Flugschau der Piloten beim Flugplatzfest in Ballenstedt haben nicht jedem gefallen. Anwohner beklagen sich über Lärm und fehlende Rücksichtsnahme. War alles rechtens?

Ballenstedt/MZ - Piloten zeigen am Himmel, was sie können. Ihre Kunstflugdarbietungen begeistern tausende Zuschauer, die am Himmelfahrtstag auf den Flugplatz Ballenstedt gekommen sind. Dort wird zum 29. Mal das Flugplatzfest gefeiert. Aber nicht jeder ist damit glücklich.