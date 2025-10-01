Zwei Feiertage, das Schokoladenfestival und bunte Wanderwege machen den Oktober in Wernigerode besonders attraktiv für Urlauber. Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen sind bereits gut ausgelastet. Wer spontan anreisen möchte, sollte sich informieren.

Wernigerode erwartet Touristenboom im Herbst: Was Besucher jetzt wissen müssen

Der Oktober gehört zu den beliebtesten Monaten für Wernigerode-Urlauber - gibt es für Kurzentschlossene dennoch freie Zimmer?

Wernigerode. - Steuert Wernigerode wieder auf ein Rekordjahr in Sachen Tourismus zu? Bislang zeigt sich 2025 ein widersprüchliches Bild, bilanziert Andreas Meling. Aber, so betont der Tourismuschef, „das zweite Halbjahr ist das entscheidende“. Da locke nicht nur der Weihnachtsmarkt Urlauber - der Oktober zähle zu den wichtigsten Monaten für die Stadt.