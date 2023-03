Radon-Alarm in Wernigerode Krebserregendes Gas in Harzer Schulen und Kitas entdeckt: Wie gefährdet nicht nur Kinder sind

In Wernigerodes Schulen und Kindertagesstätten ist eine erhöhte Konzentration von Radon gemessen worden. Das Gas gilt als krebserregend. Was nun dagegen unternommen wird, welche Einrichtungen am stärksten betroffen sind - und wen es noch betreffen könnte.