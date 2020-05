Während der Corona-Krise kam das touristische Angebot im Harz zum Erliegen. Die ersten Ziele werden nun aber wieder geöffnet.

Halberstadt/Quedlinburg/Wernigerode l Die Landesregierung von Sachsen-Anhalt hat in der Corona-Krise erste Lockerungen der Ausgangsbeschränkungen erlassen. Das macht sich auch am touristischen Angebot im Landkreis Harz bemerkbar. Ausflugsziele, Sehenswürdigkeiten und Freizeitangebote werden wieder geöffnet oder bereiten sich auf die Wiedereröffnung vor.

Tagesreisen in den Harz sind aufgrund der Verordnung zur Eindämmung des Corona-Virus nur Einwohnern von Sachsen-Anhalt gestattet. Übernachtungsreisen sind noch nicht erlaubt. Einwohner anderer Bundesländer dürfen nicht nach Sachsen-Anhalt reisen. Reisen in den Westharz wiederum und damit nach Niedersachsen sind nach Informationen der Kreisverwaltung in Goslar auch Einwohnern von Sachsen-Anhalt gestattet.

Blankenburg

Die historische Ruine der Burg und Festung Regenstein ist wieder für Besucher geöffnet. Auch eine Verpflegungsmöglichkeit ist wieder auf dem Gelände verfügbar. Auch das Herbergsmuseum kann wieder besichtigt werden, wurde von der Blankenburger Stadtverwaltung mitgeteilt. Das große Schloss in Blankenburg ist noch bis zum 18. Mai fur Besucher geschlossen. Im Kloster Michaelstein wird derzeit alles für die Wiedereröffnung vorbereit. Ab 13. Mai 2020 soll das Kloster vorerst von Mittwoch bis Sonntag von 10 bis 13 und von 14 bis 17 Uhr geöffnet werden.

Im Blankenburger Ortsteil Derenburg ist die Glasmanufaktur Harzkristall zu finden. Dort hat man sich auf einen Teilbetrieb eingestellt. Eine Besichtigung der Manufaktur ist möglich. Führungen und Kreativangebote können aufgrund der Abstandsregeln aber noch nicht wieder ausgerichtet werden. Das Café der Manufaktur hat einen ausser-Haus-Verkauf eingerichtet.

Burg Falkenstein

Die Historische Burg Falkenstein wenige Kilometer von Ballenstedt im Ostharz gelegen, ist noch bis zum 20. Mai für Besucher gesperrt. Danach wird das Museum wieder geöffnet und auch die dort ansässige Falknerei wird wieder Vorstellungen mit Falke, Uhu und Adler geben.

Halberstadt

Das Wahrzeichen von Halberstadt ist für die Öffentlichkeit noch nicht wieder zugänglich. Dom und Domschatz Halberstadt werden erst am 20. Mai 2020 wieder für Besucher geöffnet, teilte die Kulturstiftung Sachsen-Anhalt mit. Man arbeite momentan an einem Besuchskonzept, dass die Einhaltung der Abstandsregeln gewährleistet. Geschlossen ist auch das Literaturmuseum Gleimhaus. Hier ist die Wiedereröffnung für den 17. Mai geplant. Dann wird das Gleimhaus von Dienstag bis Sonntag von 10 bis 16 Uhr geöffnet sein. Tierpark und Cage-Projekt

Schon seit knapp zwei Wochen ist der Halberstädter Tiergarten in den Spiegelsbergen wieder geöffnet. Auch die Burchardikirche kann seit dem 5. Mai wieder besichtigt werden, auf dem Areal befindet sich auch das Cage-Haus, in dem das berühmte Orgelstück "As Slow As Possible" des Musikers John Cage aufgeführt wird. Das Stück hat eine Spieldauer von 639 Jahren.

Quedlinburg

In der Welterbestadt Quedlinburg ist die auf dem Schlossberg alles überragende Stiftskirche St. Servatius täglich von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Auch der dort befindliche Domschatz kann besichtigt werden. Im Ortsteil Gernrode ist das Harzer Uhrenmuseum zu finden. Besuche sind täglich von 10 bis 17 Uhr möglich. Die Lyonel Feininger Galerie in Quedlinburg ist erst ab 13. Mai wieder geöffnet. Details werden nach Information der Stadtverwaltung demnächst folgen. Geöffnet sind auch das Münzenbergmuseum und das Mitteldeutsche Eisenbahn- und Spielzeugmuseum.

Stadt Oberharz am Brocken

Viele Freizeitangebote in den Oberharz-Gemeinden sind aufgrund der Beschränkungen wegen der Corona-Pandemie noch nicht wieder verfügbar. So ist die Westernstadt Pullman-City in Hasselfelde noch bis 28. Mai geschlossen. Auch die Firma Harzdrenalin hat ihren Betrieb an der Rappbode-Talsperre in Wendefurth noch nicht wieder aufgenommen. Beide Anbieter befinden sich in engem Kontakt mit den Behörden und geben Neuigkeiten auf ihren Internetseiten bekannt.

Die bekannten Tropfsteinhöhlen in Rübeland sind noch bis zum 15. Mai geschlossen. Ab dem darauffolgenden Tag soll es wieder Führungen geben. Das Ostdeutsche Fahrzeug- und Technikmuseum in Benneckenstein öffnet bereits am 9. Mai wieder seine Tore. Für den Besuch des Innenbereiches des Museums ist ein Mund-Nase-Schutz vorgeschrieben.

Thale

Die Seilbahnerlebniswelt in Thale ist noch bis auf Weiteres geschlossen. Noch ist nicht abzusehen, wann die Seilbahn- und Freizeitanlagen zwischen Bodetal und Hexentanzplatz wieder geöffnet werden. Man bemühe sich intensiv um Auskünfte der zuständigen Behörden, teilten die Betreiber am Freitag mit. Sobald bekannt ist, wann der Betrieb wieder aufgenommen werden kann, wird der Termin auf der Internetseite bekannt gegeben.

Wernigerode

Wie in Halberstadt ist auch der Wernigeröder Tierpark bereits wieder für Besucher geöffnet. Im Wildpark Christianental können vor allem heimische Wildtiere in naturgetreuer Umgebung beobachtet werden. Im Wernigeröder Miniaturen- und Bürgerpark kann man ebenfalls seit mehreren Tagen wieder seine Freizeit verbringen. Seit Freitag sind auch die öffentlichen Spielanlagen im Park wieder freigegeben und die Imbissbuden in Betrieb.

Das hoch über der Stadt thronende Wahrzeichen von Wernigerode, das große Schloss, ist erst ab 14. Mai wieder geöffnet.

Nationalpark Harz

Die Besucherzentren des Nationalpark Harz sind teilweise bereits wieder geöffnet. Das Brockenhaus können derzeit bis zu 20 Personen gleichzeitig täglich von 10 bis 16 Uhr auf Norddeutschlands höchstem Berg, dem Brocken, besuchen. Auch das Besucherzentrum am Torfhaus ist geöffnet. Das Besucherzentrum im Ilsetal wird vor dem 25. Mai nicht für Besucher geöffnet. Derzeit sind Planungen in Arbeit, wie die Abstandregeln im Ilsenburger Haus eingehalten werden können.

Bad Harzburg

Da die Bürger Sachsen-Anhalts auch nach Niedersachsen reisen dürfen, lohnt sich vielleicht auch ein Abstecher in den Westharz. Der Baumwipfelpfad in Bad Harzburg lädt ab 9. Mai 2020 wieder zu einer Waldbeobachtung aus der Vogelperspektive ein. Auch das Wildkatzengehege ist bereits wieder geöffnet. Das Gehege der größten in Deutschland heimischen Raubkatzen an den Rabenklippen, der Luchse, ist aufgrund von Sturmschäden noch immer für Besucher gesperrt.