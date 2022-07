Harzer Bergwacht übernimmt „Licht der Hoffnung“

Das DRK Sachsen-Anhalt beteiligt sich zum ersten Mal am traditionellen Fackellauf. Das „Licht der Hoffnung und Menschlichkeit“ wandert aktuell durchs Land.

Heiner Jentsch von der Bergwacht Harz übergab auf dem Brocken die Fackel an den Kreisbereitschaftsleiter des DRK-Kreisverbandes Wernigerode, Frank Engelmann.

Harz/Magdeburg - Die Harzer Bergwacht des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) hat am Freitag von der Bergwacht Niedersachsen auf dem Brocken das „Licht der Hoffnung und Menschlichkeit“ beim traditionellen Fackellauf nach Solferino erhalten. Bis 1. April wird die brennende Fackel von Ehrenamtlichen des DRK Sachsen-Anhalt durchs Land getragen, bis sie an Kameraden in Sachsen weitergereicht wird.