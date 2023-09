Die Hermannshöhle in Rübeland ist im Moment für Besucher gesperrt. Dafür sind zahlreiche geflügelte Bewohner unterwegs, die immer wieder den Harz ansteuern.

Harzer Höhle in Rübeland ist bei Flattermännern beliebt

Bechsteinfledermäuse wie diese sind häufig in den Rübeländer Höhlen anzutreffen.

Rübeland - Am Ausgang herrscht Hochbetrieb. Bernd Ohlendorf und seine Helfer haben ein Netz gespannt, dass die zeitweiligen Bewohner der Hermannshöhle in Rübeland aufhält. Vier Personen seien nötig, um die Fledermäuse zu zählen, die dort ein- und ausfliegen, berichtet Bernd Ohlendorf. „Zu bestimmten Zeiten haben wir sehr viele Tiere in der Luft.“ Viele von ihnen sind nicht zum ersten Mal im Harz.