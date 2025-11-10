In Band 7 der Kinderheft-Reihe „Flitzi erzählt“ nimmt die kleine Brockenhexe junge Leser mit auf ein sagenhaftes Abenteuer rund um das Wernigeröder Schloss. Autor Ulrich Hardam plant mit dem Spelhus-Verlag unterdessen schon die nächsten Veröffentlichungen.

Im neuesten Heft der Reihe "Flitzi erzählt" geht es um die Harburg und Schloss Wernigerode.

Wernigerode. - Zuletzt hatte Autor Ulrich Hardam in der Kinderheft-Reihe „Flitzi erzählt“ jungen Lesern die Sage um das Wernigeröder Rathaus nähergebracht. In Band sieben geht es für die kleine Brockenhexe noch höher hinaus: Sie berichtet, wie das berühmte Schloss der Harz-Stadt seinen Platz gefunden haben soll.