Benneckenstein - Manchmal dauert es länger als erwartet, bis die Dinge Fahrt aufnehmen. Das erleben derzeit Mario Tänzer vom Ostdeutschen Fahrzeugmuseum und seine Mitarbeiter. Nach mehrmaligen Verzögerungen ist vor kurzem Besuch in Benneckenstein eingetroffen, der sich seit langem angekündigt hatte und dafür sorgen will, dass die technikbegeisterte Museumsmannschaft groß rauskommt.

Fünf Tage lang waren zwei Kamerateams auf dem Museumsgelände unterwegs, berichtet Mario Tänzer. Im Auftrag des Fernsehsenders DMAX haben sie Aufnahmen für eine neue Fernsehserie einfangen, in der eine Hauptrolle spielen. „Titanen aus Stahl“ heißt die Reihe, die ab 12. September jeweils dienstags um 21.15 Uhr ausgestrahlt werden soll.

Damit sind Tänzer und seine Crew nach dem ihnen gewidmeten Mehrteiler „Roter Stahl – Der Panzerclan“ bald wieder auf der Mattscheibe zu sehen – diesmal allerdings als eins von mehreren Teams, die sich ein anspruchsvolles technisches Projekt vorgenommen haben. „Schrauber, Verkäufer, Restauratoren und Sammler mit Benzin im Blut“ werden laut Pressemitteilung des Senders porträtiert, wie sie sich der Wiederherstellung von Oldtimer-Autos, Lkw, Flugzeugen und Panzern widmet.

Spaß bei waghalsigem Projekt

Was genau die Benneckensteiner in der Serie zeigen werden, dürfe er noch nicht verraten, sagt Tänzer. Nur so viel: Die beiden Projekte, die vorgestellt werden, seien vergleichsweise ungewöhnlich. Er sei froh, dass alles glatt gelaufen sei. „Das eine Vorhaben war recht waghalsig, aber es hat gut funktioniert“, so Tänzer. Zudem hätten die Dreharbeiten mit dem technikaffinen Team großen Spaß gemacht.

Jeweils 30 Minuten lang sollen die Folgen von „Titanen aus Stahl“ werden. Die Benneckensteiner sollen voraussichtlich zum Ende der Staffel hin im Mittelpunkt stehen. Er hoffe, dass die Serie gut ankommt. „Wenn das der Fall ist, geht es im Frühjahr weiter“, blickt Mario Tänzer voraus. „Für uns war es ein tolles Projekt – etwas Aufregendes, das wir so noch nicht gemacht haben.“

Ein weiteres Projekt ist derweil in der Spur – im Wortsinne. Die museumseigene Feldbahn habe ihre Fahrtauglichkeit bewiesen und die Jungfernfahrt erfolgreich absolviert, so der Benneckensteiner. Gemeinsam mit Freunden restauriert er das Komplettset aus Lok, Loren und Schienen (die Volksstimme berichtete).

Rückschlägen getrotzt

Erste Erfolge sind bereits zu vermelden: „Die Bahn fährt“, berichtet Tänzer. Dafür haben er und seine Helfer viel schrauben und tüfteln sowie einige Rückschläge hinnehmen müssen. Weil die Feldbahn 30 Jahre lang ohne Schutz vor der Witterung im Freien stand, seien viele Teile arg in Mitleidenschaft gezogen worden.

Warum der Motor schwieg und die Kupplung sich nicht rührte, war dennoch nicht ohne weiteres zu ergründen. Umso größer war die Freude, als die Technik endlich doch mitspielte. „Mit einem Mal hat es funktioniert. Da gab es kein Halten mehr“, so Tänzer.

Ein Fernsehteam hat im Auftrag des Senders DMAX Aufnahmen für die neue Serie „Titanen aus Stahl“ gedreht. Mario Tänzer

Erfolgreiche Jungfernfahrt: Mario Tänzer vom Fahrzeugmuseum Benneckenstein hat in der Feldbahnlok Platz genommen. Ostdeutsches Fahrzeugmuseum

Für die Jungfernfahrt setzte er sich selbst ins Führerhaus. Zu groß war bei den anderen der Respekt vor dem historischen Gefährt. „Man wusste ja nicht, was passiert“, so Tänzer. Doch die Lok erfüllte einwandfrei ihren Dienst und bewegte sich bergan über die bereits verlegten Gleise. „Das war ein bewegender Moment.“

Derzeit werden Schienen und Weichen für den Bahnhof auf der Wiese verlegt. Die Strecke soll weiter um das Gelände herumgeführt werden. Falls der Winter nicht allzu streng wird, könnte alles bis Jahresende fertig werden.