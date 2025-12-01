Hat die angeschlagene Harzer Schmalspurbahnen GmbH (HSB) eine Zukunft? Eine Frage, die seit Bekanntwerden der Misere im Spätsommer viele Harzer sowie Touristen bewegt. Jetzt haben Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung sie knallhart beantwortet.

Wernigerode. - Der Maschinenpark – insbesondere die Dampfloks – jenseits seiner normativen Nutzungsdauer, das Gleisnetz flächendeckend verschlissen und die finanzielle Ausstattung unzureichend: Hat die Harzer Schmalspurbahnen GmbH (HSB), die faktisch kurz vor den Abgrund gerollt ist, noch eine Chance, eine Zukunft? Können die rund 800 Millionen Euro, die laut Gutachten bis zum Jahr 2045 nötig sind, um die Bahn einerseits am Laufen zu halten und andererseits einen modernen Fuhrpark auf solide Gleise zu stellen, aufgebracht werden?