Harzer Schmalspurbahnen in schwierigen Zeiten

Mit Volldampf in die Saison 2022: Nach den coronabedingt recht erheblichen Einschränkungen in den Jahren 2020 und 2021 blicken die Harzer Schmalspurbahnen dank gelockerter Bedingungen für den Tourismus verhalten optimistisch auf das laufende Jahr.

Wernigerode - Wegen des Lockdowns sei der Zugverkehr im ersten Halbjahr im HSB-Netz nahezu flächendeckend zum Erliegen gekommen, so Unternehmenssprecher Dirk Bahnsen in seiner Bilanz für 2021. Die Folgen: Ein Großteil der Belegschaft sei in Kurzarbeit gerutscht. Gleichzeitig sei die Zeit genutzt worden, um an Fahrzeug- und Infrastrukturprojekten zu arbeiten. Nun blicke man angesichts gelockerter Corona-Rahmenbedingungen mit einigem Optimismus auf das laufende Jahr, in dem ein Meilenstein näher rücke: Die im ersten Halbjahr geplante Eröffnung der neuen Dampflokwerkstatt in Wernigerode.