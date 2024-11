Kochsendung mit neuem Format Harzer Sternekoch Robin Pietsch übernimmt TV-Show „Mein Lokal, Dein Lokal“

Robin Pietsch schlägt eine neues Kapitel in seiner Karriere auf: Der Sternekoch aus dem Harz übernimmt die Moderation der beliebten Vorabend-Koch-Show „Mein Lokal, Dein Lokal“. Was bedeutet das tägliche Format für die Zukunft von Pietschs Sterne-Restaurants in Wernigerode?