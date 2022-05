Harzer will U-Boot nach Benneckenstein ins Museum bringen

Das U-Boot U 15 (im Vordergrund mit der Schiffskennung S 194) ist zusammen mit anderen Unterseefahrzeugen der Klasse 206 A in den Ruhestand geschickt worden. Ende August 2010 sind die U-Boote ein letztes Mal in die Eckernförder Bucht ausgelaufen. Im Dezember desselben Jahres wurden sie offiziell außer Dienst gesetzt.

Benneckenstein - Der Harz ist reich an Attraktionen: der Brocken, Wernigerodes Schloss, die Hängebrücke an der Talsperre, das U-Boot in Benneckenstein... Moment mal, ein Unterseeboot im Harz? Wenn es nach Mario Tänzer geht, könnte das Ostdeutsche Fahrzeugmuseum, das er mit seiner Familie betreibt, bald ein waschechtes Tauchfahrzeug der Bundesmarine ausstellen. Allerdings stehen die Chancen, das Gefährt in den Harz zu lotsen, derzeit schlecht.