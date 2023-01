Harzer zu Gast beim Bundespräsidenten

Berlin/Abbenrode - Zwei eindrucksvolle Tage liegen hinter Andreas Weihe und seiner Frau Regina. Der langjährige Vorsitzende des Abbenröder Heimatvereins war Gast des Neujahrsempfang des Bundespräsidenten in dessen Amtssitz Schloss Bellevue in Berlin. Insgesamt hießen Frank-Walter Steinmeier und seine Ehefrau Elke Büdenbender 70 Bürger aus allen Bundesländern willkommen, die sich um das Gemeinwohl besondere Verdienste erworben haben, heißt es in einer Mitteilung des Bundespräsidialamtes.

