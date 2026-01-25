Projekte, wie das Harzbad, sind immer noch ein Thema in der Stadt Oberharz am Brocken, neue kommen hinzu. Zum Beispiel das Harzfest in Hasselfelde. Die Vorbereitungen dazu sind bereits in vollem Gange. Was außerdem 2026 im Oberharz passieren soll, berichtet Bürgermeister Ronald Fiebelkorn im Interview.

Harzfest wird besondere Herausforderung: Was 2026 im Oberharz alles geplant ist

Kaputte Straßen bleiben ein Thema im Oberharz. In Stiege soll es dank einer Initiative Fortschritte geben. Doch auch woanders sieht es ähnlich aus, wie hier auf der Büchenbergstraße in Elbingerode.

Oberharz-Stadt. - Ob Harzbad oder Glasfaser: Manche Projekte sind ein Dauerthema in der Stadt Oberharz am Brocken. Aber es gibt auch neue Projekte, die 2026 umgesetzt werden sollen. Nicht zuletzt steht dieses Jahr mit dem Harzfest ein besonderes Highlight an, wie Bürgermeister Ronald Fiebelkorn (CDU) im Gespräch mit Reporter Matthias Distler erläutert.