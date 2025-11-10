Liveticker
13 Motive aus dem Harz Harzklub veröffentlicht Kalender 2026: Bilder zeigen Trautenstein und Oberharzer Umgebung
Der Harzklub-Zweigverein Trautenstein hat für 2026 einen neuen Kalender veröffentlicht. Gezeigt werden Bilder aus dem Oberharz-Ort und der näheren Umgebung. Welche Motive unter anderem ausgewählt wurden.
10.11.2025, 18:45
Trautenstein. - Jeden Monat ein neues Bild von Trautenstein und der Umgebung betrachten: Mit einem neuen Kalender für 2026, den der Harzklub-Zweigverein des Dorfes herausgebracht hat, ist das möglich. Diese Motive wurden ausgewählt.