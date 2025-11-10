weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wernigerode
    4. >

  4. 13 Motive aus dem Harz: Harzklub veröffentlicht Kalender 2026: Bilder zeigen Trautenstein und Oberharzer Umgebung

Liveticker
Magdeburgs OB: „Weihnachtsmarkt kann vorerst nicht genehmigt werden“
Magdeburgs OB: „Weihnachtsmarkt kann vorerst nicht genehmigt werden“

13 Motive aus dem Harz Harzklub veröffentlicht Kalender 2026: Bilder zeigen Trautenstein und Oberharzer Umgebung

Der Harzklub-Zweigverein Trautenstein hat für 2026 einen neuen Kalender veröffentlicht. Gezeigt werden Bilder aus dem Oberharz-Ort und der näheren Umgebung. Welche Motive unter anderem ausgewählt wurden.

Von Matthias Distler 10.11.2025, 18:45
Der Kalender des Harzklub-Zweigvereins Trautenstein für 2026 zeigt Motive des Oberharz-Orts und der Umgebung.
Der Kalender des Harzklub-Zweigvereins Trautenstein für 2026 zeigt Motive des Oberharz-Orts und der Umgebung. Foto: Toni Pöttmesser

Trautenstein. - Jeden Monat ein neues Bild von Trautenstein und der Umgebung betrachten: Mit einem neuen Kalender für 2026, den der Harzklub-Zweigverein des Dorfes herausgebracht hat, ist das möglich. Diese Motive wurden ausgewählt.