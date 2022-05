Hasselfelde plant zur 800-Jahr-Feier Zeitreise in die Geschichte der Stadt

Zu den Rechten, die die Stadt Hasselfelde in ihrer Geschichte verliehen bekommen hat, zählt das Brauereirecht – 1972 im Umzug dargestellt.

Hasselfelde - Ein Pferdewagen mit Bierfässern rumpelt durch die Stadt, Feuerwehrleute tragen historische Uniformen, Pferde ziehen die Löschwagen: Die Fotos von 1972 zeigen eine Zeitreise in Hasselfeldes Geschichte. Das 750-jährige Bestehen der Stadt wurde damals groß gefeiert. 2022, also 50 Jahre später, wollen die Einwohner zum 800-Jährigen erneut ihre Heimat hochleben lassen – mit einem Festwochenende am 3. und 4. September.