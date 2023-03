Fußgänger an der Blankenburger Straße in Hasselfelde müssen, wenn sie die Seite wechseln, sehr aufpassen. Nun kündigt die Stadt eine Verbesserung an.

An der Blankenburger Straße in Hasselfelde soll kein Fußgängerüberweg errichtet werden, wie Anwohner es sich wünschen. Lediglich eine durchgezogene Linie will die Straßenverkehrsbehörde des Kreises zugestehen.

Hasselfelde - Was ist los an der Blankenburger Straße in Hasselfelde? Das fragen sich Anwohner, die häufig zu Fuß in dem Oberharz-Ortsteil unterwegs sind. Weil es nahe dem Ortsausgang Richtung Blankenburg mitunter schwierig sei, die Straße zu überqueren, haben sich Ilka Kersten, Mitglied in Stadt- und Ortschaftsrat, sowie weitere Hasselfelder für einen Fußgängerüberweg eingesetzt (die Volksstimme berichtete). Doch die Chancen dafür stehen schlecht.