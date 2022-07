Hasselfelder Senioren fahren mit „Awoline“ auf Spritztour

Bei dem Awo-Projekt „Radeln mit Herz – zu zweit auf drei Rädern“ fahren Ehrenamtliche Senioren mit der E-Rikscha spazieren - auch in Hasselfelde.

Brigitte Keybe winkt vor dem Awo-Seniorenzentrum in Hasselfelde. Dann geht es mit Mariann Höhn und der E-ikscha auf eine Tour durch den Ort. Foto: Holger Hadinga

Hasselfelde - Ein geschickter Griff, eine gekonnte Drehung – schon hat Brigitte Keybe mithilfe des Pflegepersonals den Platz gewechselt und sich von ihrem Rollstuhl in die E-Rikscha begeben. Am Steuer des elektrisch betriebenen Gefährts sitzt Mariann Höhn, ihre Enkelin. Sie arbeitet außerdem als Pflegeassistentin im Hasselfelder Seniorenzentrum der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in der Bruchstraße. Dessen Bewohner genießen dank eines Projekts eine besondere Form der Mobilität.