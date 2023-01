Hasselfeldes Ortsbürgermeister will Kurpark beleben

2022 hat Hasselfelde Fortschritte und Rückschläge beschert, so Ortsbürgermeister Heiko Kaschel (FWG Oberharz) im Gespräch mit Volksstimme-Redakteurin Katrin Schröder.

Der Kurpark in Hasselfelde soll hergerichtet werden, damit dort künftig verstärkt Veranstaltungen stattfinden können.

Volksstimme: Herr Kaschel, welche Erfolge hat das Jahr 2022 für Hasselfelde gebracht?Kaschel: In puncto Bau war für mich das Wichtigste, dass wir den Anfang für den Toilettenanbau an der Grundschule Hasselfelde gemacht haben. Auch die Weiterführung der Arbeiten in der Turnhalle im vergangenen Jahr war wichtig. Wir müssen die Infrastruktur im Ort sichern, vor allem für unsere Kinder, von den Kleinsten bis zu den Schulkindern. Das wollen wir auch nach außen zeigen, damit die jungen Leute nicht abwandern, sondern sehen, dass es sich lohnt, nach Hasselfelde zu ziehen. Das betrifft die Schule, aber zum Beispiel auch die ärztliche Versorgung.