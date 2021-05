Hasselfeldes Waldseebad startklar - nur wann dürfen Besucher kommen?

Hasselfelde - mg

Die Stege sind gestrichen, Umkleidekabinen sowie Sanitäranlagen gereinigt und die Liegewiese von Ästen und Gestrüpp befreit. „Es sind nur noch ein paar kleine Restarbeiten zu erledigen – wir wären startklar für die Badesaison im Waldseebad Hasselfelde“, sagt Schwimmmeisterin Petra Tiebe. Doch wann sich die ersten Wasserratten tatsächlich in die kühlen Fluten des über einen natürlichen Graben gespeisten Sees mit einer Wasserfläche von 10?000 Quadratmetern stürzen können, steht noch in den Sternen.

„Wir müssen uns nach den Hygiene-Auflagen richten und wissen noch nicht, unter welchen Bedingungen wir das Bad öffnen können“, erläutert Oberharz-Hauptamtsleiter Dirk Heinemann. Die Stadtverwaltung ist Eigentümer des größten und mit 95 Jahren ältesten Freibades der Kommune, die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft übernimmt den Betrieb der Anlage im Sommer. Unter den derzeitigen Voraussetzungen fürchtet Heinemann aber, dass an einen Start vor Anfang Juli kaum zu denken ist.

Dafür, dass die Badeanlage im Ortsteil Rotacker an der Bundesstraße 81 bereits für die Saison herausgeputzt ist, sorgten die Eisperlen vom Hasselfelder Skiverein und ein paar Stammgäste mit einem kleinen Arbeitseinsatz Anfang Mai. „Im Vorfeld nutzte die Feuerwehr Hasselfelde das Waldseebad für eine Ausbildungsstunde und spritzte dabei das Nichtschwimmerbecken und die Stege ab“, berichtet Melanie Martin im Namen der Eisperlen.

2020 kamen 9000 Gäste trotz Corona

Hintergrund: In der wegen der Corona-Pandemie um zwei Wochen verkürzten Sommersaison 2020 fanden gut 9000 Badegäste den Weg in den See – fast so viele wie im Vorjahr. Damals galt eine Kapazitätsobergrenze von 600 Gästen, die an zwei Tagen ausgereizt wurde. Dazu konnte nach einjähriger Sperrung die Insel im Waldseebad wieder angeschwommen werden. Senioren des Ortes hatten zuvor in Eigenregie die losen Steine der runden Stützmauer neu verfugt.