Häufige Stromausfälle im Oberharz: Avacon nennt die Ursachen

Wiederholt fällt der Strom in mehreren Ortsteilen der Stadt Oberharz am Brocken aus. Stecken dahinter kontrollierte Abschaltungen oder gar ein Blackout, will ein Volksstimme-Leser wissen.

Stadt Oberharz am Brocken - Drei Stromausfälle in zwei Wochen: „So etwas habe ich noch nicht erlebt“, sagt Rainer Träger. Jeweils eine Stunde sei an Silvester und am 3. Januar die Versorgung ausgefallen. Am Samstag (14. Januar) dauerte es zwei Stunden, bis sie wieder anlief, berichtet der Volksstimme-Leser aus Königshütte. War es ein Blackout infolge der Energiekrise?