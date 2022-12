Hausarzt-Ehepaar im Oberharz geht in Rente: Was Patienten jetzt wissen müssen

Mehr als 30 Jahre haben sich Gabriele und Detlef Richter um ihre Patienten in Elbingerode und Umgebung gekümmert. Nun schließen sie ihre Praxis.

Zum Abschied gab es noch ein Erinnerungsfoto in der Praxis in Elbingerode: Dr. Gabriele Richter und Dr. Detlef Richter mit ihrem Team – Mandy Ackert, Kathleen Nabert, Yvonne Hahn, Sandy Hartmann, Sekretärin Katrin Böttcher und Lydia Spormann (von links).

Elbingerode - Für Gabriele und Detlef Richter beginnt ein neuer Lebensabschnitt. 1984 kamen die beiden Mediziner nach Elbingerode. Nach der politischen Wende eröffneten sie ihre Hausarztpraxis. Jetzt wollen sie in den Ruhestand gehen. Doch so ganz werden sie die Arztkittel noch nicht an den Haken hängen.