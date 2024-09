Haushaltssperre verhängt Waldbrand am Brocken stürzt Wernigerode in Finanzkrise: Wo OB Kascha jetzt strikt sparen muss

Kosten in Millionenhöhe hat der Kampf gegen den Waldbrand am Brocken verschlungen. In Wernigerode herrscht deshalb ab sofort ein strenger Sparkurs. Was heißt das für die Bürger?