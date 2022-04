Heike Brehmer kann ihr Mandat ein viertes Mal verteidigen

Wirkliche Wahlfreude sieht anders aus: Die zum vierten Mal in den Bundestag wiedergewählte Heike Brehmer nimmt Glückwünsche von CDU-Kreischef Ulrich Thomas (Mitte) und Kreisgeschäftsführer Mario Wenske entgegen. Anders als in vielen Wahlkreisen im Land konnte Brehmer ihr Direktmandat verteidigen. Allerdings büsste auch sie massiv an Stimmen ein.

Foto: Matthias Bein