Heimatfest Sorge: Wie eine große Familie am Gondelteich

Sorge - Am Stand vor dem Feuer hat sich eine Schlange gebildet. Eine Viertelstunde müssen die Hungrigen warten, dann bekommen sie die nächste Ladung Pfingstwurst frisch aus dem Feuer. Die Harzer Spezialität ist eine der Besonderheiten, mit denen das Heimatfest in Sorge Besucher anlockt – die zweite ist die „familiäre Atmosphäre“, so Inge Winkel. Wie zum Beweis begrüßt die frühere Ortsbürgermeisterin und Vereinsvorsitzende des Grenzmuseum einen Bekannten nach dem anderen.