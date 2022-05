Heimatmuseums-Initiatorin mit „Ilsenburger Eller“ geehrt

Ilsenburg - Es ist jetzt etwa 15 Jahre her, als der Ilsenburgerin Monika Wohlgemuth die Idee kam, dass ihrer Heimatstadt eine Heimatstube gut zu Gesicht stehen würde. Jedes Dorf in der Umgebung habe so etwas, nur Ilsenburgs Geschichte fände sich nirgends nacherlebbar wieder, dachte sie damals. Nachdem die ersten Gedanken zu konkreten Plänen wurden, wandte sie sich im Februar 2008 an die Volksstimme.