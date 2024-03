Auch in diesem Jahr können sich Brautpaare wieder im Goethesaal der Baumannshöhle in Rübeland trauen lassen. Wegen steigender Anfragen und unterschiedlichen Wünschen der Paare gibt es nun verschiedene Preispakete.

Auch in diesem Jahr kann wieder in der Baumannshöhle in Rübeland geheiratet werden. 13 Brautpaare haben bereits fest zugesagt.

Rübeland. - Das erste Brautpaar für dieses Jahr gab sich bereits Ende Februar das Ja-Wort in der Baumannshöhle in Rübeland, umgeben von Tropfsteinen und den Wolfgangsee vor den Füßen. Und nächste Woche folgt bereits die nächste Trauung, verrät Julia Schumann, zuständig für den Gästeservice und das Marketing beim Tourismusbetrieb der Stadt Oberharz am Brocken. Die Anfragen für Trauungen an dem besonderen Ort stiegen stetig, so Schumann. Der Tourismusbetrieb nahm das zum Anlass, Abläufe anzupassen und neue Preispakete anzubieten.