Heizer aus Hasselfelde lebt für die Schmalspurbahn

Udo Müller aus Hasselfelde war einer der letzten Heizer der Harzer Schmalspurbahnen (HSB). Im Dezember ist er in den Ruhestand gegangen und hat jetzt mehr Zeit für die Familie und für die Pflege des Lokschuppens, in dem seit Kurzem eine Mallet-Lok steht.

Hasselfelde - Zuletzt hat Udo Müller die Nebelmaschine eingebaut. Wenn er die richtigen Knöpfe drückt, steigt aus dem Schornstein der Mallet-Lok Rauch auf – ganz so, als würde die Zugmaschine mit Kohlen angefeuert. „Das ist für die Kinder, die finden das toll“, sagt der 64-Jährige. In 39 Berufsjahren in Diensten der Schmalspurbahnen hat der Hasselfelder als Heizer unzählige Lokomotiven in Gang gebracht.