Sandra Berke ist mit ihren Töchtern Lena-Sophia (links) und Anna-Charlott (rechts) am 11.11. bei der Schlüsselübergabe an den Elbingeröder Carneval-Vereins (ECV) Grün-Weiß.

Elbingerode - Wenn die großen Funken im Karneval die Beine fliegen lassen und die Ballettdamen zeigen, was sie draufhaben, dann ist Sandra Berke in ihrem Element. Die Ballettmeisterin und Choreografin des Elbingeröder Carneval-Vereins (ECV) „Grün-Weiß“ ist für die sieben Tanzgruppen der Karnevalisten verantwortlich und hat in diesem Jahr wie ihr Verein ein Jubiläum nachgeholt. Während der ECV auf „50plus 1“ Jahre seines Bestehens zurückblickt, lautet die Zauberformel für Sandra Berke „20 plus 1“.