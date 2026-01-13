Wochenlang war die Weihnachtsdeko einer Seniorin aus Wernigerode verschwunden. Bis der anonyme Dieb mit einer bewegenden Botschaft zurückkehrte. Was in dem Brief stand.

Diese überdimensionale Weihnachtsbaumkugel war einer Wernigeröderin in der Adventszeit gestohlen worden.

Wernigerode. - Ihren Augen wollte eine Wernigeröderin nicht trauen, als am Sonntagvormittag, 11. Januar, eine Einkaufstüte vor ihrer Haustür stand. Darin fand die Anwohnerin der Walther-Rathenau-Straße Diebesgut, das sie seit Wochen vermisste – und ein rührendes Entschuldigungsschreiben des Täters.