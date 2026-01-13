weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wernigerode
    4. >

  4. Baumschmuck in Wernigerode gestohlen: Herzerwärmende Geste im Harz: Dieb bringt geklaute Weihnachtsdeko zurück – mit rührendem Brief

Baumschmuck in Wernigerode gestohlen Herzerwärmende Geste im Harz: Dieb bringt geklaute Weihnachtsdeko zurück – mit rührendem Brief

Wochenlang war die Weihnachtsdeko einer Seniorin aus Wernigerode verschwunden. Bis der anonyme Dieb mit einer bewegenden Botschaft zurückkehrte. Was in dem Brief stand.

Von Holger Manigk 13.01.2026, 18:15
Diese überdimensionale Weihnachtsbaumkugel war einer Wernigeröderin in der Adventszeit gestohlen worden.
Diese überdimensionale Weihnachtsbaumkugel war einer Wernigeröderin in der Adventszeit gestohlen worden. Foto: Holger Manigk

Wernigerode. - Ihren Augen wollte eine Wernigeröderin nicht trauen, als am Sonntagvormittag, 11. Januar, eine Einkaufstüte vor ihrer Haustür stand. Darin fand die Anwohnerin der Walther-Rathenau-Straße Diebesgut, das sie seit Wochen vermisste – und ein rührendes Entschuldigungsschreiben des Täters.