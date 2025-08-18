Gravelbike-Tour endet dramatisch Herzinfarkt mitten im Harzer Wald: 74-Jähriger Radfahrer sucht seine Lebensretter
Was für Norbert Schmidt als sportliche Herausforderung durch den Harz begann, endete beinahe tödlich. Mitten im Wald erleidet der 74-Jährige einen Herzinfarkt – allein und ohne Handyempfang. Doch dann tauchen zwei Fremde auf und helfen dem Radler. Nun sucht Schmidt seine Lebensretter.
18.08.2025, 06:15
Landkreis Harz. - Allein im Wald, kein Empfang, unerträgliche Schmerzen: Norbert Schmidt hat dramatische Augenblicke hinter sich. Bei einer Radtour durch den Harz erlitt der 74-Jährige einen Herzinfarkt. Obwohl er um sein Leben bangen musste, sagt er zu dem Erlebnis, das erst wenige Tage zurückliegt: „Ich habe zu 99 Prozent nur Positives erlebt“.