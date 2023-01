Hexenampel: Wernigerode wartet noch, Partnerstadt Neustadt wirbt mit Weinkönigin auf Ampel

Wernigerode/Neustadt an der Weinstraße - Mit der Hexenampel in Wernigerode tun sich die Behörden in Sachsen-Anhalt schwer. Dass aufgepeppte Ampeln kein Ding der Unmöglichkeiten sind, zeigt der Blick über Sachsen-Anhalt hinaus. In Friedberg, Trier, Erfurt, Augsburg, Duisburg, Emden und Hameln gehören individuelle Ampeln längst zum Stadtbild. Seit 2021 auch in Wernigerodes Partnerstadt Neustadt an der Weinstraße in Rheinland-Pfalz – wie OB Tobias Kascha (SPD) bei seinem Antrittsbesuch feststellen durfte und mit Fotos festhielt.