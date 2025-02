Straßen, Schulen, alte und neue Touristenattraktionen und vieles mehr - im 2025 wird in Wernigerode viel gebaut. Über neun Millionen Euro investiert die Harz-Stadt - ein Großteil davon soll über einen Kredit finanziert werden. In diese Baustellen soll das Geld fließen.

Wernigerode. - In Wernigerode ist das Geld knapp. Trotzdem will die Harz-Stadt 2025 über neun Millionen Euro in Bauprojekte stecken. Bauprojekte, von denen die Bewohner der Kernstadt, von Hasserode und Schierke sowie Sportler, Vereine und Kinder profitieren.