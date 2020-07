Wer bietet ein Gigabit? Mit Vodafone gibt es in Wernigerode nun drei Netzanbieter für superschnelles Internet.

Wernigerode l Wer in Wernigerode schnelles Internet braucht, hat jetzt eine weitere Option – zumindest dann, wenn er in einem der knapp 10.000 Haushalte lebt, die an das Kabelnetz von Vodafone angeschlossen sind. Der Düsseldorfer Kommunikationskonzern hat seine Infrastruktur in der bunten Stadt am Harz aufgerüstet und bietet Breitband-Geschwindigkeiten von bis zu einem Gigabit pro Sekunde. Doch auch die beiden Konkurrenten, die Telekom und Heuer & Sack als regionaler Kabelnetzanbieter, können hohe Übertragungsraten ermöglichen.

Dabei gibt es verschiedene Wege ins Hochgeschwindigkeitsnetz. Einer führt über Fernsehkabel – wie bei Vodafone. 2015 hat der Telekommunikationskonzern den Kabelnetzbetreiber Kabel Deutschland übernommen. Seitdem verfügen die Düsseldorfer über rund 92 Prozent des TV-Kabelnetzes in Deutschland, sagt Vodafone-Manager Hans-Jürgen Rosch. Der Rest gehört regionalen Anbietern – wie in Wernigerode der Firma Heuer & Sack.

Das Vodafone-Netz besteht aus kombiniertem Glasfaser-Kupfer-Kabel (HFC), erklärt Rosch. Neben TV-Signalen kann dies Impulse für Telefon und Internet transportieren. Damit das in Höchstgeschwindigkeit funktioniert, hat Vodafone seit 2017 sein Netz mit gigabitfähigen Elementen nach dem Standard DOCSIS 3.1 ausgebaut. Im Herbst 2019 sei in Magdeburg der Startschuss für den Ausbau in Sachsen-Anhalt gefallen, so Rosch. Knapp zehn Millionen Euro hat der Konzern nach seinen Angaben im Land investiert – wie viel auf Wernigerode entfalle, lasse sich nicht auseinanderdividieren.