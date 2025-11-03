Der „Arbeitskreis betrieblicher Suchtprävention/-krankenhilfe Landkreis Harz“ hat der Psychosozialen Beratungs- und Behandlungsstelle als Teil des Suchtmedizinischen Zentrums der Diakonie Harz eine Spende überreicht. Damit soll die Suchtberatung für Minderjährige unterstützt werden. Denn Drogenbetroffene werden immer jünger.

Friedemann Berendt, fachlicher Leiter Diakonie-Suchthilfe Harz, Bernd Dreikluft, Sprecher des Arbeitskreises betriebliche Suchtprävention/-krankenhilfe im Landkreis Harz, und Luisa Berendt, kaufmännische Leiterin der Diakonie-Suchthilfe (von links). Die Beratungsstelle erhielt für ihre Arbeit mit Minderjährigen eine Spende vom Arbeitskreis.

Elbingerode. - Alkohol, Cannabis, illegale Drogen – Wege in die Sucht gibt es viele. Betroffen sind längst nicht mehr nur Erwachsene, sondern auch immer häufiger Jüngere. Auch die Diakonie-Suchthilfe vom Diakonie-Krankenhaus Elbingerode widmet sich diesem Themenkomplex. Die Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle in Wernigerode als Teil der Diakonie-Suchthilfe erhielt nun eine Spende, um ihre Arbeit mit Jugendlichen weiter finanzieren zu können.