Diakonie-Suchthilfe Harz Hilfe für betroffene Jugendliche: Suchtberatung im Harz erhält Spende für Präventionsarbeit
Der „Arbeitskreis betrieblicher Suchtprävention/-krankenhilfe Landkreis Harz“ hat der Psychosozialen Beratungs- und Behandlungsstelle als Teil des Suchtmedizinischen Zentrums der Diakonie Harz eine Spende überreicht. Damit soll die Suchtberatung für Minderjährige unterstützt werden. Denn Drogenbetroffene werden immer jünger.
Elbingerode. - Alkohol, Cannabis, illegale Drogen – Wege in die Sucht gibt es viele. Betroffen sind längst nicht mehr nur Erwachsene, sondern auch immer häufiger Jüngere. Auch die Diakonie-Suchthilfe vom Diakonie-Krankenhaus Elbingerode widmet sich diesem Themenkomplex. Die Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle in Wernigerode als Teil der Diakonie-Suchthilfe erhielt nun eine Spende, um ihre Arbeit mit Jugendlichen weiter finanzieren zu können.