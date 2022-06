Hilfslieferung aus Blankenburg direkt in die Ukraine

Große Spendenbereitschaft bei den Blankenburgern: Weitere Hilfslieferungen wurden direkt in die Ukraine gefahren und Wohnungen hergerichtet.

Die beim Sozialverband in Blankenburg von Elke Nowakowsky (links) und ihren Mitstreitern gesammelten Spenden füllten einen Transporter, der direkt in die Ukraine aufbrach.

Blankenburg - Die Spendenbereitschaft der Blankenburger ist ungebrochen. In der Alten Schule in der Oesig wurden wieder zahlreiche Spenden für die vom Krieg betroffenen Menschen in der Ukraine abgegeben.