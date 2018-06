Gute Nachrichten vom Wernigeröder Modellauto-Verein: Die neue Rennstrecke für die ferngesteuerten Flitzer ist fertig.

Wernigerode l Die Mitglieder vom Verein RC Cars könnten derzeit nicht glücklicher sein. Die neue Rennstrecke für ihre ferngesteuerten Flitzer ist endlich fertig, soll in wenigen Tagen eingeweiht werden. Für die Männer rund um Vereinschef Torsten Haberlag ist das der Abschluss eines Kapitels und gleichzeitig ein Neubeginn.

Denn der Wernigeröder Verein stand kurz vor dem Aus. Der erste Tiefschlag: Ende 2015 kündigte die Stadt den Pachtvertrag für das Vereinsgelände am nördlichen Stadtrand an der Hasseröder Straße. Die Vereinsmitglieder begaben sich händeringend auf die Suche nach einem neuen Domizil, wurden nach drei Monaten und mit Unterstützung der Stadtverwaltung im Gewerbegebiet „Smatvelde“ fündig. Dort in unmittelbarer Nähe zur vierspurigen B 6 sollte die neue Rennstrecke entstehen.

Voller Tatendrang stürzten sich die Modellautofahrer in die Arbeit. Das Areal glich einem Acker, es musste begradigt und geebnet, die Wege geschottert werden.

Nach etlichen Wochenendeinsätzen folgte der nächste Rückschlag. Die Kreisverwaltung mahnte eine Baugenehmigung samt Lärmschutzgutachten an.

Geld gesammelt, um Gutachter zu bezahlen

Für den 25 Mitglieder zählenden Verein eine schier unlösbare Aufgabe. „So viele Hindernisse. Ich habe das Gefühl, dass es nicht gut für uns ausgeht“, klagte Torsten Haberlag damals. Denn zum einen kostete die Beauftragung eines Gutachtens viel Geld. Und zum anderen machte die Kreisbehörde in Halberstadt nur wenig Hoffnungen, dass wegen der erwarteten Lärmbelästigung eine Baugenehmigung tatsächlich erteilt werden könne. Denn die nächsten Wohnhäuser sind nur 500 Meter entfernt. Der Schallleistungspegel dürfe 98 Dezibel nicht überschreiten, hieß es von der Behörde. Der Verein musste nachweisen, dass er mit seinen Fahrzeugen darunter liegt.

Doch die Modellfreunde gaben nicht auf. Torsten Haberlag startete einen Hilfeaufruf in der Harzer Volksstimme, die Mitglieder sammelten Geld für den Gutachter. Mit Erfolg. Der Fachmann konnte bezahlt, der Bauantrag eingereicht werden. Die Baugenehmigung kam im Februar 2017.

Seither geht es für Torsten Haberlag und seine Mitstreiter wieder aufwärts. „Wir haben vereinsintern und innerhalb von 14 Tagen 1500 Euro für unseren Kunstrasen gesammelt. Das war eine Hammeraktion“, so Haberlag. Weiteres Geld war notwendig, um Zäune um das Gelände zu ziehen, die Strecke zu gestalten, ein Tor sowie die Sicherheitsumzäunung für die Strecke einzubauen.

Zudem ist der Verein seit Anfang 2018 Mitglied im Landessportbund. Das habe laut Haberlag vor allem Vorteile in Sachen Versicherung. „Die Mitglieder sind dadurch abgesichert. Zuschauer und Gastfahrer ebenso. Das bringt uns weit nach vorn.“ Denn jetzt dürfen Gäste auf das Gelände eingeladen werden.

Hoffnung auf viele Besucher

Und das wird auch geschehen. Am Sonnabend, 9. Juni, feiert der Verein RC Cars große Eröffnung auf dem Gelände im „Smatvelde“. Von 10 bis 17 Uhr gibt es unter anderem eine Tombola, Getränke und Kuchen, kündigt Torsten Haberlag an. Interessierte Besucher können sich unter Anleitung an den Modellautos versuchen. Zudem wird eine sogenannte Crawler-Strecke aufgebaut – ein Parcours für kleine Modelle auf unbefestigtem Gelände. Haberlag und die anderen Mitglieder freuen sich auf viele Besucher und auf ein Wiedersehen mit den Spendern und Unterstützern, um die Wiederauferstehung des Vereins zu feiern.