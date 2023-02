Wernigerode/Halberstadt - Die Hochschule Harz mit Standorten in Wernigerode und Halberstadt hat nach Hackerangriffen ihre Server vorsorglich heruntergefahren. Anlass, so eine Sprecherin, seien gehäufte Cyberangriffe, die am Dienstag (31.01.2023) registriert worden seien. Aktuell werde geprüft, ob am IT-System Schäden eingetreten sind.